تستعد دوقة ساسكس ميغان ماركل، لإصدار مذكراتها الخاصة، حيث قيل إنها تُعد كتاباً يتحدث عن الكثير من الأشياء بما في ذلك علاقتها الجدلية بالعائلة المالكة البريطانية.وتخطط دوقة ساسكس، لكتابة سيرتها الذاتية الخاصة التي لن تترك أي معلومة عن حياتها؛ وفقاً لمصادر في هوليوود. يأتي هذا، في أعقاب إعلان الأمير هاري، عن إصدار وشيك لمذكراته التي قد تحمل أيضاً الكثير من المعلومات عن علاقته المضطربة بالعائلة المالكة.وبحسب ما ورد، فمن المتوقع أن يتجنب كتاب هاري المرتقب، نقد الملك تشارلز الشديد، في حين سيكون قاسياً للغاية على الأمير ويليام، لدرجة يتوقع فيها المراقبون بأن علاقة الأخوين لن تعود كما كانت من قبل.ووفقاً لصحيفة التايمز، قال أحد المصادر: «أعتقد أن كتاب هاري، سيكون أسوأ مما تتوقع العائلة المالكة، وبعد الادعاءات التي وردت في سلسلة نتفليكس الأخيرة، فمن المرجح أن تثير مذكرات هاري مزيداً من الجدل».