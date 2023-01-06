قالت مجلة Jolie ، إنه يمكن للمرأة قصيرة القامة إطالة ساقيها بصرياً في الشتاء ببوت مناسب. وذكرت أن البوت ذا النعل السميك، مثل بوت قائدي الدراجات النارية، مناسب لهذا الغرض، ويجعل السيقان تبدو أطول، بالإضافة إلى الإحساس بالراحة أثناء المشي.وأضافت المجلة الفرنسية، أن البوت ذا الساق الطويلة، الذي يصل إلى فوق الركبة خيار رائع إذا نسق مع فستان يسلط الضوء على الوسط.أما بوت الكاحل فمناسب أيضاً خاصة الموديلات ذات النعل الرفيع والمقدمة المدببة.