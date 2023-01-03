حذر خبراء في أمن المعلومات من تطبيق شائع يعمل على أنظمة تشغيل «أندرويد»، وحثوا مستخدمي الهواتف الذكية على حذفه «على الفور»، إن كان مثبتاً لديهم، وفقاً لـ«سكاي نيوز».وحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، فإن التطبيق المعني هو «Todo: Day Manager» الذي يساعد أصحاب الهواتف على إدارة مهماتهم اليومية وتذكيرهم بمواعيدها.وقال خبراء، إن التطبيق يمكنه الاستيلاء على معلوماتك المصرفية، وحتى الوصول إلى رسائل SMS الخاصة بك.كما أوضحوا أن التطبيق يفعل ذلك عن طريق اعتراض رموز التحقق المكونة من خطوتين، لدهم عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك، مبينين أنه عند تثبيته يطلب التطبيق الوصول إلى بعض بيانات هاتفك، وإذا وافقت على ذلك فقد تجد صعوبة في حذفه وفق الخبراء، حيث سيضيف نفسه كمسؤول عن الجهاز ولن يسمح للمستخدم بتعطيله، كما ذكرت «فوكس نيوز».