كشفت دراسات أن «الدهون الحشوية» يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية للإنسان وتضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.
ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في أسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي:
تجنب السكر تماماً
النوم الكافي والاسترخاء
تجنب الجدالات والتوتر
شرب الماء الدافئ بكثرة
الزنجبيل أو القرفة أو الشاي
ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في أسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي:
تجنب السكر تماماً
النوم الكافي والاسترخاء
تجنب الجدالات والتوتر
شرب الماء الدافئ بكثرة
الزنجبيل أو القرفة أو الشاي