كشفت دراسات أن «الدهون الحشوية» يمكن أن تلحق الضرر بالأعضاء الحيوية للإنسان وتضيق الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد وغير ذلك.ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اعتمادها في أسلوب حياتك اليومية لتقليل الدهون والتخلص منها بشكل صحي، وهي:تجنب السكر تماماًالنوم الكافي والاسترخاءتجنب الجدالات والتوترشرب الماء الدافئ بكثرةالزنجبيل أو القرفة أو الشاي