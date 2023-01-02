قررت وزارة السياحة والآثار في مصر وقف 8 شركات سياحية عن العمل، وعدم تنظيم أي رحلات لها خلال العام الحالي، بما فيها موسم العمرة والحج، وذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة سامية سامي أن هذه الجزاءات جاءت نظرًا إلى قيامهم بتنظيم رحلات عمرة بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، مما يعد تحايلاً وضياعاً لحقوق المواطنين ويضر بسمعة الشركات السياحية الجادة، مطالبة بضرورة التزام الشركات السياحية بكل الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج، حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين والشركات السياحية في مصر.

من جانب آخر، تسعى وزارة السياحة والآثار في مصر خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد السياحة من 30 إلى 40 مليون سائح سنويًّا، وتعمل الوزارة من خلال هذا الإطار على إزالة أي معوقات، وتمكين القطاع الخاص للتوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة، والاستفادة من الحوافز الحكومية لإنشاء الفنادق، وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، وهو ما أكد عليه الوزير أحمد عيسى خلال لقاء بعدد من قيادات الوزارة، مؤكداً أن من أولويات عمل الوزارة تهيئة مناخ الاستثمار في تلك الفترة، مشدداً أن السياحة تعد عصب الاقتصاد المصري.