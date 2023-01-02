قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر اليوم (الأحد) بمعاقبة «عاطف.م.إ» المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة ذبحا بعد فشله في الاعتداء على إحدى الضحايا بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية.

وكانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس المتهم بعد قيامه في شهر مايو الماضي بإزهاق أرواح خمسة أفراد من أسرة واحدة وهم عادل أبو زيد (54 عاماً) مقيم بمنطقة برقاش بالجيزة، وابنتاه هناء (24 عاما) ومنار (17 عاما)، وحفيداه مروان (5 أعوام) وشهد (10 أعوام)، وجميعهم مصابون بجروح ذبحية بالرقبة، وذلك بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد. وعثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا بها آثار دماء.

وتبين من التحريات الأمنية أن المتهم حاول إقامة علاقة مع المجني عليها «هناء» إلا أنها رفضت تلك العلاقة فقام بتخديرها، وعندما اكتشف أمره من قبل المجني عليهم، قام بقتل الجميع بمن فيهم الطفلان، وفر هارباً من موقع الجريمة ظناً منه أن لا أحد يعرف بجريمته البشعة، وبعد ساعات من جريمته تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بالواقعة، وظل يهذي بكلمات غير معروفة على أنه مريض نفسى، وبإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية تبينت سلامة قواه العقلية، وبتضييق الخناق عليه أمام جهات التحقيق اعترف بالواقعة، مؤكداً أنه أُعجب بالابنة الكبرى لكونها منفصلة عن زوجها، وكان يرغب في الزواج منها، ولرفضها قرر الانتقام منها بوضع المخدر لها، وعندما علم باقي الأسرة بجريمته قرر قتلهم.

وتم توجيه الاتهام له بالقتل العمد لأفراد الأسرة، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليه، وطالبت النيابة العامة في مرافعاتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.