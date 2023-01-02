عاد الحديث مرة أخرى عن فايروس «كورونا» المستجد، خاصة مع دخول فصل الشتاء وظهور متحور جديد يحمل اسم «يوم القيامة» أصاب الجميع بالخوف والهلع وتحديداً بعد انتشاره على نطاق واسع في الصين.

من جانبه، نفى وزير الصحة في مصر الدكتور خالد عبدالغفار، وصول متحور كورونا الجديد المنتشر في الصين المسمى «متحور يوم القيامة» إلى داخل البلاد، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالمرض الجديد، موضحاً خلال تصريحات إعلامية أن المتحور الجديد بسيط، ولا توجد له آثار مقلقة وهو من متحورات أوميكرون.

ولفت الوزير المصري إلى أن أعراض المتحور الجديد الموجود في الصين تراوح بين البسيطة والمتوسطة، ولا تستدعي الدخول للمستشفيات ولا تتسبب في الوفاة، وجهات الرصد بوزارة الصحة تتابع أي تحورات للفايروسات في مصر بإجراءات مشددة، مطالباً بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال فصل الشتاء.

وشددت المطارات المصرية والموانئ الإجراءات الاحترازية المتبعة، بهدف الحد من دخول أي مواطن مصاب بأي فايروسات معدية، وشهدت صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي عمليات تطهير مستمرة، شملت أماكن الانتظار والاستراحات وبوابات الصعود إلى الطائرات والسلالم المتحركة والمصاعد والمكاتب ووسائل نقل العاملين. وطالبت سلطات المطار بالتزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات، مع استمرار التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التي يتم ارتيادها.

من جانبها، عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن المتحور الجديد الذي يتفشى في الصين، إذ قالت إن المتحور المنتشر حاليا في الصين يتبع متحورات أوميكرون، وأضافت أن ممثليها بحثوا ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد مع مسؤولين صينيين، وقدموا استعدادهم لتقديم خبرات المنظمة العالمية في هذا المجال.

وخلال الأيام الماضية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وفرنسا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، على المسافرين القادمين من الصين تقديم اختبارات سلبية، في خطوة تأتي بعدما أثيرت الشكوك المتعلقة بمدى صدق البيانات الرسمية من بكين ومخاوف من موجة إصابات جديدة.

وفي مصر، تقدم عضو مجلس النواب النائب محمود قاسم، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإجراء اختبارات فايروس كورونا للركاب القادمين من الصين بعد القلق العالمي من ظهور «متحور يوم القيامة» وانتشاره، متسائلا: هل كل ما يثار من مخاطر من هذا الفايروس صحيحة؟ وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة هذا الفايروس؟ مطالباً وزارة الصحة بتوعية المواطنين بكل ما يتعلق بالمتحور الجديد.