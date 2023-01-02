أربعة أمور هي أسوأ ما في التكنولوجيا عام 2022، كان الأمر الأكثر إحباطاً هو حجم الكوارث التكنولوجية التي تكشفت هذا العام مع تداعيات حقيقية جداً وخطيرة في بعض الأحيان. وبحسب موقع إن غادجيت، فإن أسوأ الأشياء التي حدثت في مجال التكنولوجيا كانت ما يلي:فبمجرد أن طرح ماسك فكرة الاستحواذ على تويتر، بدأ المعلنون يغادرون بأعداد كبيرة، ويشقون طريقهم إلى أي بديل يمكنهم العثور عليه. وبهذا فهم ماسك مدى صعوبة تشغيل شبكة اجتماعية في هذه المرحلة.شهد عام 2022 انخفاض قيمة العملات المشفرة الرئيسية بشكل كبير، حيث تم القضاء على مليارات الدولارات من الصناعة في دقائق. وقد رأت شركات التشفير الكبرى أن الشتاء قادم، وبدأت في تسريح العمال على أمل وقف الانهيار، وشهد العام أيضاً اختراق الكثير من بورصات العملات المشفرة الأخرى.لم تدم منصة ستاديا طويلاً، لكنها كانت خلال حياتها القصيرة مذهلة، كانت واحدة من أفضل الأماكن للعب بأقل قدر من المشكلات. وعندما لم يتمكن الكثيرون من الحصول على أحدث إصدار من بلاي ستشين أو إكس بوكس، كانت ستاديا وسيلة مثالية لممارسة الألعاب.لم يكن لديها ألعاب كافية للحفاظ على التواصل. ولم يكن هناك عدد كبير من الألعاب للمنافسة. وكانت الألعاب غالية مقارنة بمتاجر الألعاب الأخرى عبر الإنترنت.كان كل شيء عن المركبة الكهربائية bZ4X من تويوتا مخيباً للآمال. لقد جاءت بعد فوات الأوان، بعد أن مهدت تسلا الطريق لمركبات كهربائية حقيقية. كان لا بد من استرجاع السيارات الكهربائية بالكامل بعد أن تبيّن بأن السيارة يمكن أن تطير، وبدلاً من كونها رائدة في السوق من حيث السلامة والموثوقية، بدا الأمر وكأن تويوتا لم تصنع سيارة من قبل، حتى اسم السيارة لم يكن له معنى.