هاجم شاب يحمل سلاحا أبيض على شكل ساطور ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد مساء السبت في نيويورك، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.

وضرب الشاب اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق شرطي النار على كتفه على بعد نحو 8 شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة.

وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.

كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما. وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشتبه به اقترب من الضباط من دون أي استفزاز، مضيفة أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق بمساعدة هيئات حفظ القانون الفيديرالية.

ونقلت صحيفة «نيويورك بست» عن مسؤولين كبار في إنفاذ القانون إن رجال الشرطة يحققون فيما إذا كان المهاجم «متطرفا إسلاميا اعتنق آراء راديكالية مؤخرا»، بناء على منشورات في الإنترنت.