عثر علماء معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع لأكاديمية العلوم الصينية في جنوب غرب البلاد على أحافير ديناصورات عاشت على الأرض قبل 170 مليون عام.

وتشير وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء إلى أنه وفقا للسلطات المحلية عثر العلماء الصينيون خلال العامين الماضيين على أجزاء متحجرة من الزواحف القديمة في 9 مواقع بمقاطعة يوننان الواقعة جنوب شرق الصين.

ويشير تشين جونغ، نائب مدير قسم الموارد الطبيعية، إلى أنه عثر على غالبية القطع المتحجرة بعد هطول أمطار غزيرة تسببت بتآكل وانجراف التربة.

وقد حدد العلماء أن جميع القطع المكتشفة تعود إلى العصر الجوراسي (201-145 مليون عام). ووفقا للإحصاءات الرسمية، منذ عام 1938 عثر العلماء على 410 مجموعات من أجزاء الديناصورات المتحجرة في منطقة تشوكسيونج ذات الحكم الذاتي في مقاطعة يوننان.