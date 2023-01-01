مع احتفالات دول العالم بقدوم العام 2023، جاءت المفارقات الغريبة في أزمنة ومواعيد ساعة النهاية.

وعلى رغم أن المسافة بين جزيرة ساموا جنوب المحيط الهادئ وجزيرة ساموا الأمريكية لا تزيد على 160 كيلومترا، وبرحلة طائرة لا تتجاوز 20 دقيقة، إلا أن الاحتفال بنهاية العام تجاوز 26 ساعة.

ويعود السبب إلى أن ساموا الأمريكية تعتبر مع نهاية التفاف الكرة الأرضية، لذا هي الأخيرة التي يمر بها اليوم، بينما تعد جزيرة ساموا الأولى في العالم التي يمر بها اليوم.

ويقطن ساموا الأمريكية نحو 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهرا من يوم 1 يناير بتوقيت غرينتش، أو 5 مساء بتوقيت أبوظبي.

وكما ذكرنا، تعد ساموا وكيريباتي، الواقعتان جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين تحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع «ناشيونال جيوغرافيك».

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.