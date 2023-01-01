تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) خلال عام 2022، من إزالة 15,021,951 محتوى متطرفا، وإغلاق 6824 قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية المتطرفة عبر منصة «تليغرام»، وذلك استمرارا للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية، بالتعاون المشترك مع منصة «تليغرام».

ونجح فريق العمل المشترك ما بين «اعتدال» و«تليغرام» خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022 (سبتمبر حتى ديسمبر)، من رصد وإزالة 8,494,035 محتوى متطرفاً يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة - داعش - هيئة تحرير الشام)، قامت ببثها عبر 3616 قناة، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم داعش الإرهابي بـ4,172,215 محتوى متطرفا استخدم في بثها 2654 قناة، تلتها هيئة تحرير الشام بـ3,696,483 محتوى متطرفاً تم بثه من خلال 703 قنوات، فيما جاء تنظيم القاعدة الإرهابي بـ625,337 محتوى متطرفا استخدم التنظيم 259 قناة لنشره.

وبذلك يصل عدد المحتويات والقنوات المتطرفة المزالة والمغلقة خلال عام 2022 ومنذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) في 21 فبراير حتى نهاية ديسمبر 2022 إلى 15,021,951 محتوى متطرفاً، و6824 قناة متطرفة، توزعت على ثلاثة تنظيمات إرهابية، حيث تم إزالة 7,645,650 محتوى متطرفا وإغلاق 1676 قناة متطرفة تعود لهيئة تحرير الشام، وتمت إزالة 5,458,027 محتوى متطرفاً وإغلاق 4359 قناة متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، فيما تمت إزالة 1,918,274 محتوى متطرفاً و789 قناة متطرفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ويواصل «اعتدال» و«تليغرام» جهودهما المشتركة في التعاون والتنسيق لإزالة المنتجات المتطرفة المنشورة باللغة العربية والتي تتضمن ملفات وسائط بأشكال مختلفة (PDF) ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، وذلك في سياق التعاون على حماية رواد المنصة من مخاطرها وتأثيراتها الإيديولوجية ومحاولات استغلال المنصة في تداول تلك المنتجات.