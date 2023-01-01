كشف خبراء أن نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ويتم تشخيص نحو 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بينما يعتبر مرض ألزهايمر السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.ووفقاً لطبيبة الأعصاب فيرنا بورتر، فإن هذا العضو المعقد، يدير كل ما نقوم به من نوم وجوع وتفكير وانفعالات وحركات.وقد شاركت بورتر، أخصائية الأعصاب ومديرة خدمة الخرف ومرض ألزهايمر والاضطرابات العصبية الإدراكية في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية، العناصر التي يمكن أن تعزز نشاط هذا العضو المعقد الذي لا غنى عنه.التحدث والتعرف على أشخاص جددالتغذية الصحية السليمةالحصول على قسط كاف من النومممارسة رياضة المشي يومياًالتمارين الذهنية