بدءاً من اليوم، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعاً من الهواتف الذكية، من علامات تجارية مختلفة، سواء كانت تعمل بنظام «أي أو أس» أو أندرويد، وفقاً لما أفاد موقع غيز تشينا التقني.ومن المقرر أن الشبكة الاجتماعية، المملوكة لشركة ميتا، ستتوقف عن طرح التحديثات اعتباراً من 31 ديسمبر، مما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق خدمة واتساب على هذه الهواتف الذكية، وفقاً لقناة الحرة.من بين هذه الأجهزة التي سيتوقف التطبيق عن العمل عليها، آيفون 5 وآيفون سي وعدد من أجهزة سامسونغ مثل جالاكسي إس 2 وكور وإس 3 ميني، وبعض هواتف هواوي مثل أسند دي ودي 1 ودي 2 وجي 740 وماتا وبي 1.