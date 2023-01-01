في آخر لحظات العام الحالي شهد العالم وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر 82 عاماً بعد صراع طويل مع السرطان، وبعده بساعات توفيت المذيعة الأمريكية باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 93 عاماً، وفقاً لما أعلنته قناة «إيه بي سي».وشهد العام 2022 رحيل العديد من مشاهير ونجوم الفن العالميين، أشهرهم كريستي آلي من جميلات هوليوود الشهيرات، الممثل الأمريكي ويليام هيرت الذي اشتهر بأدواره في العديد من الأفلام، أبرزها «The Incredible Hulk» و«The Village».وصُدم المعجبون حول العالم بخبر رحيل المغني البريطاني الشاب عضو فرقة The Wanted، وأعلن عن وفاته في 30 مارس بعد صراع مع سرطان المخ وهو في الـ33 عاما من عمره.بينما فجع محبو الممثلة الأمريكية نيكي أيكوكس بوفاتها يوم 16 نوفمبر عن عمر 47 عاماً، بعد صراع مع اللوكيميا.كما شهد عالم بوليوود ضجة كبيرة بعد وفاة الممثلة الهندية الشابة تونيشا شارما، ذات الـ20 عاماً في وقت سابق من الشهر الماضي.وأنهت تونيشا حياتها بنفسها شنقاً في الحمام بأحد مواقع التصوير أثناء العمل على أحدث أعمالها، وأثارت وفاتها الكثير من الجدل بعدما اتهمت زميلها شيزان محمد خان بتحريضها على الانتحار، ليتم اعتقاله والتحقيق في الأمر، خصوصاً أنهما سبق أن ارتبطا.أما عربياً ومحلياً، ففقدت الساحة الفنان جعفر الغريب عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد صراع مع المرض، وتوفيت الفنانة المصرية رجاء حسين في التاسع من أغسطس الماضي عن عمر ناهز 83 عاماً، وفقد الفن المصري الفنانين سمير صبري وهشام سليم.ورحل الفنان خالد سامي عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، كما توفي الممثل علي الهويريني والمذيع البارز غالب كامل وآخرون.