حالة من الذعر أثارها شخص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بعدة حوادث طعن في عدد من شوارع أحياء المدينة، حيث تبين من هيئته أنه مختل عقليا، لكونه يهذي بعبارات غير مفهومة، ما تسبب في ذعر واستياء المواطنين، خصوصا النساء والأطفال في الشارع، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ عن قيام شخص بتسديد طعنات لعدد من الأشخاص بمناطق «سيدي بشر والسيوف ومحسن وخورشيد» بنطاق المحافظة، ما تسبب في إحداث حالة من الذعر للمارة، وأسفرت التحريات عن قيام هذا الشخص بطعن 9 أشخاص باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في جروح بالغة للمصابين كادت أن تودي بحياة المواطنين.

وبتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تتبعه بتفريغ الكاميرات في الشوارع التي شهدت حوادث طعن، وتم التعرف على هويته، وتبين من التحريات أن الشخص يدعى محمد.ع.م (21 عامًا)، حتى تم تحديد مكانه وتم إلقاء القبض عليه، وتبين أنه مريض نفسي سبق أن تم احتجازه بمستشفى المعمورة للطب النفسي، وتم تحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.