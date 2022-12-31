عن عمر ناهز 93 عاما، غيب الموت الصحفية الأمريكية ونجمة البرامج التلفزيونية باربرا والترز، أول سيدة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الجمعة).وأعلنت المتحدثة باسمها سيندي بيرغر أن باربرا والترز، المولودة بمدينة بوسطن في 25 سبتمبر 1929، توفيت بسلام في منزلها محاطة بأحبائها، وعاشت حياتها دون ندم، وكانت رائدة ليس فقط للصحفيات ولكن لجميع النساء. ​​​​​​​وشاركت والترز عام 1974 في تقديم برنامج صباحي على شبكة «إن بي سي» في تجربة وصفتها بعد 40 عاماً بأنها كانت «فاشلة»، وقالت: «شريكي في تقديم البرنامج لم يكن يريد شريكة أنثى وكذلك الجمهور».وعام 1976، كانت والترز أول امرأة تقدم نشرة الأخبار المسائية «ABC Evening News» وحصلت على راتب غير مسبوق بلغ مليون دولار سنوياً. وبعد 3 سنوات، شاركت في برنامج «20/20»، وعام 1997 أطلقت برنامج «ذا فيو».وأجرت خلال مسيرتها الصحفية مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين، من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، ودونالد ترمب. والتقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمغني الراحل مايكل جاكسون، والراحلتين رئيستي الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر والحكومة الهندية إنديرا غاندي.وحاورت قادة أجانب مثل الرئيسين الراحلين العراقي صدام حسين، والمصري أنور السادات، والزعيمين الكوبي فيدل كاسترو والدالاي لاما، ومشاهير آخرين مثل الممثل بيت ديفيس والممثلة أنجلينا جولي.وحققت والترز شهرة في عالم الأخبار الأمريكي خصوصا البرنامج اليومي «The View» الذي أطلقته عام 1997 على «إيه بي سي»، وفازت 12 مرة بجائزة «إيمي» الأمريكية التي تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المتميزة.يذكر أنه غادرت والترز قناة «إيه بي سي» عام 2014، وحرصت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على الحضور لتشاركها تلك اللحظة وتعبر عن احترامها للدور الذي لعبته والترز في وصول الصحفيات إلى التلفزيون.وبعد حياة حافلة على مدى أكثر من 50 عاما من العمل على الشاشة، ودعت والترز نجمة البرامج التلفزيونية المشاهدين عام 2014 بعبارة «أراكم قريباً» بالفرنسية، وكان عمرها آنذاك 84 سنة.