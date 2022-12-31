لقي ما يقارب 15 شخصاً على الأقل، أمس (الجمعة)، مصرعهم جراء انقلاب حافلة سيّاح على طريق بولاية ناياريت في المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الأمن في بيان: «هناك حتى الآن 15 قتيلاً بينهم قاصران ونحو 10 جرحى».

والضحايا هم سيّاح من ولاية غواناخواتو (وسط) كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.

وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في وادٍ غير عميق على جنب الطريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحافلة كانت تقلّ 48 شخصاً هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظّموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.