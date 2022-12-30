تتجه وزارة الزراعة في مصر، إلى تطوير حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، الأشهر على مستوى الحدائق داخل البلاد، ضمن خطة تطوير الأصول المملوكة للدولة، وتضمن الخطة المقترحة للتطوير الحفاظ على المباني الأثرية، وزيادة المساحات الخضراء، بجانب إنشاء مناطق تجارية، مع إدخال حيوانات جديدة للحديقة لم تدخلها من قبل، وتطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

وكشفت مصادر مسؤولة، أنه سيتم غلق حديقة الحيوان الأسبوع المقبل لمدة عام، عقب الاحتفال بأعياد الكريسماس خلال الساعات القادمة للبدء فى عملية التطوير، ونقل الحيوانات، استعداداً لتنفيذ خطة التطوير الجديدة، موضحة أن خطة التطوير الجديدة ستجعل حديقة الجيزة تنافس حديقة الحيوان بلندن.

وفي سياق متصل كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل عملية تطوير حديقة الحيوان، موضحاً أن عملية التطوير ستتم على أعلى مستويات عالمية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة من الشركات الكبرى.

يذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة تأسست عام 1891، على مساحة 80 فداناً، على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتعد من أكبر الحدائق في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، وكانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا»، كما تحوي متحفاً تم بناؤه في العام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، تم إغلاق الحديقة مرتين الأولى في 19 فبراير 2006 خوفاً على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، والثانية مع انتشار فايروس كورونا، وتفتح الحديقة أبوابها للجمهور من 9 صباحاً إلى 5 مساءً كل يوم ما عدا الثلاثاء من كل أسبوع، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويّاً.