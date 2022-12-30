ذكرت وكالة مكافحة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم (الجمعة)، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم عيد الميلاد في جنوب البلاد ارتفعت إلى 44، فيما لا يزال 28 آخرون في عداد المفقودين.

وأضافت أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمحاصيل قدرت بنحو 1.36 مليار بيزو (24.4 مليون دولار).

وأغرقت الأمطار الغزيرة قرى وبلدات وطرقاً سريعة في منطقتي فيساياس ومينداناو في يوم عيد الميلاد، مما أجبر أكثر من 50 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقالت الوكالة إن الفيضانات تراجعت، لكن الأمطار مستمرة على نحو متقطع.