أقدم رجل على انتحال صفة أمنية وقام بخطف فلبينية في منطقة الفنطاس والاعتداء عليها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية إن «فليبينية دخلت أحد مراكز الشرطة باكية، وأبلغت بأنها تعرضت للخطف من شخص يرتدي الزي الوطني أخبرها أنه من رجال المباحث وطلب هويتها، ثم أوهمها بأنه أجرى اتصالاً بمقر عمله، وتبين أنها مطلوبة، ويجب أن تصعد معه في سيارته، وعندما امتثلت طار بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفنطاس، وانهال عليها ضرباً وأجبرها على نزع ملابسها واعتدى عليها، وأنزلها في الساحة وهرب».

وقال مصدر أمني إنها سجلت قضية جناية بمسمى خطف ومواقعة، أحيلت إلى المباحث للتحري عن المتهم من خلال المواصفات التي أدلت بها المبلغة والاستعانة بأي كاميرات مراقبة قريبة من الموقع.

وفيما أفاد المصدر بأن لدى رجال المباحث أكثر من مشتبه في أمره، وإلقاء القبض على المتهم مسألة وقت، أحيلت المجني عليها إلى الطب الشرعي بأمر النيابة لرفع الآثار.