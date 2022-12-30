أظهرت نتائج أحدث دراسة في مجال النشاط البدني وعلاقته بالأمراض أن كبار السن الذين ساروا ما بين 6 آلاف و9 آلاف خطوة في اليوم، قلّ لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بين 40% و50%.وقالت الدكتورة أماندا بالوش من جامعة ماساتشوستس: «وجدنا أنه بالنسبة للذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، كان هناك خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدى متابعة متوسطها 6 سنوات، مع المزيد من خطوات المشي يومياً، يقلّ الخطر تدريجياً».وبحسب النتائج التي نشرتها دورية «سيركوليشن»، وفقاً لـAE24، تبين أن هناك فائدة إضافية مستمرة لأولئك الذين يمشون أكثر من 6 آلاف خطوة يومياً، إذ ينخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 50 ألف شخص، وتبين أن من يمشون بين ألفين و3 آلاف خطوة يومياً لا يجنون الكثير من الفوائد الصحية للمشي على القلب.ودعت النتائج هؤلاء إلى مشي المزيد من الخطوات، إذ تبين أن معدّل ما بين 7 و8 آلاف خطوة يومياً يزيد الحماية للقلب.