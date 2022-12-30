يتأهب العالم لاستقبال سنة جديدة تفصلنا عنها أيام قليلة، باحتفالات كبيرة على غرار ما يحدث كل عام، غير أن شعوباً على هذا الكوكب تتخذ طقوساً مختلفة للاحتفال به، فبينما يستمتع البعض بالحفلات الموسيقية وإطلاق الألعاب النارية وتبادل الأمنيات، يمارس آخرون عادات «غريبة» للاحتفال بهذا اليوم. بحسب صحيفة «جاغران» الهندية، وفقاً لموقع eremnews، الذي حدد أغرب 5 عادات تمارسها شعوب بعض الدول للاحتفال بالعام الجديد.يشتهر الإسبانيون بحفلة تدعى «نوشفيغا»، وتعني الليلة الكبيرة، ويتمثل ببقاء الأشخاص في المنازل حتى منتصف الليل، ويتناولون حبة عنب واحدة في كل ساعة ابتداء من السادسة مساء حتى منتصف الليل.يُعرف العام الجديد عند الأتراك باسم «يلقاية»، ويحتفلون به من خلال تحضير وليمة عشاء عائلي. إضافة لتحطيم ثمرة رمان أمام المنزل كوسيلة لجذب الثروة في السنة القادمة.يتبع الكولومبيون تقليداً شعبياً للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه اسم «اجويرو».وفي هذا التقليد، تحتفظ العائلات بثلاث حبات من البطاطا تحت فراش كل فرد من أفرادها،وفي منتصف الليل، يغلق أفراد العائلة عيونهم، ويسحب كل فرد حبة بطاطا عشوائيًّا، وأيًّا كانت البطاطا التي يحصلون عليها، فإنها تتنبأ بحياتهم المستقبلية من الناحية المادية.يمارس اليونانيون تقليدا شعبياً للاحتفال بالعام الجديد، يطلقون عليه «فاسيلوبيتا»، وفيه يتم تقطيع قالب حلوى احتفالي لجذب الثروة والحظ.وفي تقليد مثير للاهتمام، يقفز الدنماركيون في ليلة رأس السنة الجديدة من الكرسي إلى الأريكة الساعة الـ12 في منتصف الليل، إذ يعتقدون أن هذه العادة تجلب لهم الحظ السعيد للعام القادم.