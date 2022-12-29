ظفرت المغردة «عبير» (Abeeeer_1610@) بجائزة مسابقة «عكاظ» للتوقع الصحيح لنهائي كأس العالم 2022 الذي أقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، التي أطلقتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

وتشرفت «عكاظ» اليوم (الخميس) بزيارة «عبير» في مقر الصحيفة بمدينة جدة، حيث كان في استقبالها مدير تحرير النشر الإلكتروني في «عكاظ» الزميل خالد صائم الدهر، الذي سلم الجائزة «آيفون14» للفائزة، معربا عن سعادة المؤسسة بمتابعيها المشاركين والمتفاعلين مع «عكاظ» عبر كافة منصاتها الإلكترونية.

فيما قدمت الفائزة عبير شكرها وعرفانها لـ«عكاظ» ممثلة برئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله صالح كامل، ورئيس التحرير جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، وكافة منسوبي المؤسسة، مشيدة بمصداقية «عكاظ» على كافة المستويات وتميزها وتفردها.