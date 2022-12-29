أعلنت الشرطة الكمبودية، اليوم (الخميس)، مصرع 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين الليلة الماضية، جراء حريق بفندق وكازينو يقع بالقرب من الحدود مع تايلند.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة النيران تلتهم المبنى الضخم، وبعض الأشخاص يحاولون القفر منه، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن أجانب كانوا يتواجدون داخل الكازينو لحظة اندلاع الحريق.

وقالت الشرطة في تقرير أولي: كازينو «غراتد دايموند سيتي» الذي نشب فيه الحريق الليلة الماضية عدد موظفيه نحو 400 موظف.

بدوره، قال أحد متطوعي مؤسسة خيرية تايلندية للإنقاذ شاركت في عمليات الإطفاء: إن الحريق بدأ في الطابق الأول، لكنه انتشر بسرعة إلى الطوابق العليا.

من جهته قال مصدر بوزارة الخارجية التايلندية: إنهم ينسقون بشكل وثيق مع السلطات المحلية، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفيات في مقاطعة سا كايو في تايلند، مشيراً إلى أن سلطات بلاده تحاول المساعدة في السيطرة على الحريق عبر إرسال عربات إطفاء من الجانب التايلندي.