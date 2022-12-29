ودّعت أسرة «عكاظ»، نائب رئيس التحرير الزميل فيصل الخماش، بعد سنوات من العطاء والتميّز؛ كانت شاهدة على بصماته المميزة في بلاط صاحبة الجلالة.وأعرب رئيس التحرير الزميل جميل الذيابي عن شكره وتقديره لما قدّمه الخماش طيلة مسيرته المليئة بالعطاء والإنجازات والمساهمات المتميزة، وقال إن الزميل الخماش من الكفاءات الصحفية المشهود لها بالمهنية الرصينة والاحترافية العالية، مشيراً إلى تزاملهما خلال العقدين الماضيين في صحيفة «الحياة» ثم «عكاظ».من جهته، قال الخماش، إنه يودع «عكاظ» وهي تسكن وجدانه وروحه، وقدّم شكره لرئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل على كل ما قدّمه من دعم للمؤسسة والعاملين فيها، كما قدّم امتنانه لرئيس التحرير، وقال: «الزميل الذيابي مدرسة مهنية تعلّمت فيها الكثير من فنون الصحافة وجنون الإعلام، على مدار السنوات الماضية». وخلص الخماش للقول: «أنا ممتن للأسرة العكاظية، ولا يفوتني أن أشكر المدير العام الزميل عبدالله الحسون، وأتمنى أن تواصل «عكاظ» مسيرتها نحو آفاق جديدة من التميّز والعطاء في فضاءات الإعلام».يذكر أن الخماش، الحائز على جائزة الإعلام السعودي عن فئة الصحافة الثقافية في «منتدى الإعلام السعودي» عام 2019، بدأ مشواره الإعلامي من صحيفة «المدينة»، وانتقل إلى صحيفة «الحياة» مديراً للتحرير في مكتب جدة، ومنها إلى «عكاظ» مساعداً لرئيس التحرير في عام 2015، ثم نائباً لرئيس التحرير منذ عام 2016 وحتى توديعه لـ«عكاظ»، منتقلاً إلى محطة أخرى.