تلتقي الفنانة إلهام علي والمذيعة لبنى عبدالعزيز، لأول مرة في مسلسل يجمعهما بعنوان (جريمة قلب)، يقع في 8 حلقات، ويشاركهما مجموعة من الفنانين السعوديين؛ منهم عبدالعزيز بحيص، ومحمد علي، وفاطمة الشريف، وسارة جابر، وغادة الملا، ووائل غازي، وهو من إخراج التركي هاكان ارسلان.(جريمة قلب)، نوع جديد من المسلسلات التي تشهدها الأعمال الدرامية، ومن المتوقع أن يقدم نقلة نوعية في الأعمال السعودية. وتأتي مشاركة لبني عبدالعزيز كتجربة جديدة لها في هذا المجال، وسيعرض على منصة شاهد.