لجأت سيدة إندونيسية لحيلة فاشلة للهرب من دائنيها بعدما عجزت عن سدادهم، حيث صدمت أقاربها بتزييف وفاتها والتظاهر بأنها جثة هامدة، ودفع ابنها إلى تصويرها ونشر صورها في مواقع التواصل، وفق موقع (أوديتي سنترال). ولجأت السيدة الدائنة إلى هذه الحيلة للتهرب من دفع قسط من مبلغ اقترضته من سيدة أخرى بقيمة 268 دولاراً.وقال الموقع: «إن براميتا طلبت بالفعل تمديد القرض لأنها لم تستطع سداد القسط، لكن عندما كان الموعد النهائي الثاني على وشك الانتهاء، أعلن ابنها وفاتها على (فيسبوك)، إلى جانب نشر صور جثتها مع قطع من القطن في أنفها».وكادت هذه الكذبة أن تستمر إلا أن مجموعة ناشطة على الإنترنت فضحت الكذبة!