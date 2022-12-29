5 دلائل عقلية وجسدية تشير إلى أن صحة أمعائك تحتاج إلى المتابعة، معظمها عشوائي ولا يرتبط مباشرة بها. وبحسب (إرم نيوز)، تؤثر صحة ميكروبيوم الأمعاء على صحتك العامة أكثر مما تدرك، ويصعب معرفة ما إذا كانت صحة أمعائك جيدة أو متعثرة، بينها مثلا أنك عصبي أكثر من المعتاد. فالشعور باضطراب المعدة يكون بسبب التوتر والقلق، إلا أنه وفقاً لأخصائي أمراض الجهاز الهضمي أديتيا سرينيفاسان، ترسل الأمعاء إشارات إلى الدماغ عندما تكون في ضائقة من خلال استخدام الخلايا العصبية المسؤولة عن إرسال الإشارات في جميع أنحاء الجسم.العصبية الشديدة وبشكل مستمرالإمساك وانتفاخ البطنرائحة الفم الكريهةحساسية الجلدالإنهاك دون سبب واضح