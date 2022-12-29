ذكرت وكالة (دي بي إي) الإخبارية، أن شركة متخصصة في المعلومات السيبرانية كشفت أن أحد قراصنة البيانات أعلن نجاحه في اختراق منصة التواصل الاجتماعي تويتر والاستيلاء على بيانات نحو 400 مليون مستخدم، ليعرضها للبيع على الشبكة المظلمة للإنترنت.وبحسب التقرير، فإن البيانات المسروقة تشمل بيانات خاصة بمستخدمين مشهورين مثل سندار بيشاي، الرئيس التنفيذي لشركة قوقل ووزارة الإعلام والإذاعة الهندية والممثل الهندي الشهير سلمان خان، وغيرهم كثيرون.وأضافت أن البيانات الشخصية التي تمت سرقتها تشمل عناوين بريد إلكتروني واسم المستخدم والمتابعين وأرقام الهواتف، حيث نشر القرصان على منصات شبكة الإنترنت المظلمة «أعرض للبيع بيانات أكثر من 400 مليون مستخدم لمنصة تويتر التي تمت سرقتها من خلال ثغرة في هذه البيانات الخاصة جدا».يذكر أن منصة تويتر تعرضت للاختراق قبل شهور قليلة وتمت سرقة بيانات أكثر من 5.4 مليون مستخدم، في حين ما زالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تحقق في تلك الحادث.وتقول التقارير: إن القرصان عرض على مالك ورئيس تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إعادة البيانات مقابل فدية مالية، حيث كتب القرصان منشوراً على الإنترنت قال فيه: «تويتر أو إيلون ماسك، إذا كنتم تقرأون بالفعل هذا المنشور، فأنتم معرضون بالفعل للغرامة بسبب تسرب بيانات أكثر من 5.4 مليون مستخدم قبل ذلك. الآن ستواجهون غرامة بسبب تسرب بيانات أكثر من 400 مليون مستخدم. الخيار الأفضل لكم لتجنب دفع 2.76 مليون دولار كغرامة لانتهاك قوانين حماية الخصوصية كما فعلت فيسبوك من قبل هو شراء هذه البيانات بشكل حصري».