قضت محكمة جنايات المنيا «بصعيد مصر» اليوم (الأربعاء) الحكم بحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ19 محاميًا وبراءة محامٍ واحد فقط، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محامين مغاغة» بتهمة إهانة السلطات القضائية وتعطيل مرفق عام والتظاهر لتنظيم إضراب ووقفة احتجاجية بمركز مغاغة شمال المحافظة في مايو عام 2013.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع، في الجلسة السابقة التي كانت منعقدة في أكتوبر الماضي، وعلى إثرها تم تحديد جلسة للنطق بالحكم في هذه القضية، بجلسة اليوم.

وتعود أحداث القضية لمايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، عندما وجهت النيابة العامة للمحامين الاتهام بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، بيانا دعا فيه الأعضاء بدعم زملائهم المحامين المتهمين، وقرر مجلس النقابة برئاسة علاء حسن، انعقاد المجلس بشكل دائم لحين الانتهاء من جلسات المحاكمة، كما دعا مجلس النقابة محامي مصر، وأعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة، بحضور الجلسات والشد من أزر زملائهم محامي مغاغة، مطالبا البيان محامي المحافظة الحفاظ على تقاليد وآداب مهنة المحاماة، أثناء انعقاد جلسة المحاكمة.