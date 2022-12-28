لقي 25 شخصاً مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح الفلبين، وذكرت الوكالة الوطنية للكوارث، اليوم (الأربعاء)، إن أكثر من 390 ألف شخص في 29 إقليماً تضرروا من سوء الأحوال الجوية، بمن في ذلك 81443 من السكان الذين أجبروا على البقاء في مراكز إجلاء. وأضافت أن فرق الطوارئ لا تزال تبحث عن 26 شخصاً معظمهم من الصيادين الذين لم يعرف مصيرهم، مشيرة إلى أن 13 من المتوفين من مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في الجنوب؛ حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية.

من جهته قال ريموندو فيرير، المدير التنفيذي لوكالة الكوارث: إنه تم تكثيف عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة مع تحسن الأحوال الجوية.