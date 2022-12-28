يتميز البنجر «الشمندر» باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث تقلل من فرص الإصابة بالأمراض، مما يتطلب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، وهو أحد أنواع الخضار الجذرية المستخدمة في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تمتلك خصائص طبية.مفيد غذائياً للجسمالسيطرة على ضغط الدممقاومة الالتهاباتدعم صحة الدماغتحسين الجهاز الهضمي