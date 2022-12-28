يتميز البنجر «الشمندر» باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث تقلل من فرص الإصابة بالأمراض، مما يتطلب الحرص على تناوله بشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية، وهو أحد أنواع الخضار الجذرية المستخدمة في العديد من المأكولات في جميع أنحاء العالم، وهو مصدر لمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تمتلك خصائص طبية.
مفيد غذائياً للجسم
السيطرة على ضغط الدم
مقاومة الالتهابات
دعم صحة الدماغ
تحسين الجهاز الهضمي
مفيد غذائياً للجسم
السيطرة على ضغط الدم
مقاومة الالتهابات
دعم صحة الدماغ
تحسين الجهاز الهضمي