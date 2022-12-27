وسط حضور عدد كبير من الفنانين في مصر، افتتح اليوم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أول دار لرعاية القوة الناعمة للفنانين المسنين في مصر، من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحرص على حضور مراسم الافتتاح ممثل عن الشيخ سلطان القاسمي، ونائب سفير الإمارات بالقاهرة، ونخبة كبيرة من فناني مصر أبرزهم الفنان إيهاب فهمي، أنوشكا، بشرى، صابرين، لقاء سويدان، سامي مغاوري، دنيا عبد العزيز، والسيناريست عمرو محمود ياسين، كما تم تكريم الفنان أشرف عبد الغفور خلال افتتاح الدار، لدوره الكبير في إقامة ورعاية المكان.

ووجه نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، الشكر لنجوم الفن الذين ساندوه في افتتاح دار القوة الناعمة وحرصوا على الحضور قائلًا: «أُحيي فناني مصر ونجومها العظماء الداعمين دائمًا لزملائهم والمساندين لخدمة هذه المهنة العظيمة التي نفخر بانتمائنا لها، لأننا عيون الشرق ولازم نكون قد المسؤولية وعلينا التزامات كثيرة جداً نحوها» وأضاف زكي: «من أبرز من دعموا تلك الفكرة وهي إنشاء دار رعاية خاص لكبار النجوم هو الفنان القدير حسن يوسف الذي قال "هذا المشروع والصرح الكبير تكريم لكل فنان وفنانة.. والحمد لله إننا قدرنا لو بخطوة على الطريق الصحيح".

كما كشف زكي أن اسم دار المسنين التابع لنقابة المهن الموسيقية هي فكرة السيناريست عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين، وقرر نقيب المهن التمثيلية تدشين أول قاعة من قاعات دار القوة الناعمة لرعاية المسنين باسم الفنان الراحل هشام سليم الذي غيبه الموت قبل أشهر قليلة من العام الجاري، وتابع كنا بنجمع فلوس ونتواصل مع وزارة التضامن عشان نوفر مكان لفنان قدير، ومن هنا جاءت الفكرة لإيجاد دار للمسنين، وبالفعل استجاب لنا الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتبرع بكامل المبلغ المطلوب لبناء الدار، مشيرًا إلى أن الدار تتكون من 40 غرفة فردية، وتتضمن الدار جيمانيزيوم ومطعما وعيادة طبية وملتقى ثقافيا، والعديد من الخدمات.