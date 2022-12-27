أكد القائمون على منصة «بوتيوب» بدء اختبار ميزة عملية في التطبيق المخصص للمنصة على الهواتف والأجهزة الذكية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتركين بخدمات YouTube Premium عبر تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية أصبح بإمكانهم تجربة ميزة Add to queue، والتي من خلالها يمكنهم إضافة مقاطع فيديو معينة إلى قوائم المشاهدات.

وسيكون بإمكان المستخدم عبر هذه الميزة إضافة مقطع فيديو إلى قائمة تشغيل الفيديوهات الخاصة به، ليقوم «يوتيوب» بتنقل المقاطع الموجودة في القائمة بالتالي، كما يمكنه حذف فيديوهات معينة من القائمة، أو حذف القائمة كلّها إذا أراد.

وبعد تفعيل الميزة يمكن للمستخدم النقر على قائمة «النقاط الثلاث» التي تظهر جانب عنوان الفيديو، والضعط على خيار «Play last in queue»، أو إنشاء قائمة جديدة وإضافة الفيديو إليها.

وفي حال لم تظهر الميزة لمشتركي YouTube Premium تلقائيا، فيمكنهم تفعيلها عبر التوجه إلى صورة الملف الشخصي لهم في «يوتيوب» ومن ثم النقر على الصورة، لتظهر لهم قائمة «الإعدادات»، وبعدها النقر على خيار «Try New Features».