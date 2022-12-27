أجبرت السلطات الإيرانية طائرة متجهة إلى دبي بالهبوط في جزيرة كيش الإيرانية، وذلك لمنع زوجة أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي وابنته من مغادرة البلاد.

وأبدى نجم الكرة الإيرانية السابق علي دائي استغرابه من تغيير مسار الطائرة وإجبارها على الهبوط اضطراريا في جزيرة كيش الإيرانية بدلا من مواصلة مشوارها إلى دبي، وذلك على الرغم من السماح لعائلته بالصعود إلى الطائرة. وقال: «هي كذبة كبيرة بأن زوجتي تلقت قرارا بالمنع من السفر مسبقا وقد صعد كل من زوجتي وابنتي إلى الطائرة وفق كافة القوانين اللازمة التي وضعها النظام الإيراني، وإن كانوا يعانون من أي مشاكل فإن السلطات في المطار كانت ستمنعهم من ركوب الطائرة»، وواصل قائلا: «أشكر الله بأن الطائرة التي كانت تُقل زوجتي وابنتي لم تقصف بصاروخ».