لطالما كان ميل برج بيزا في إيطاليا، مصدر قلق للمهندسين والمؤرخين لعقود، ولحسن الحظ، كشفت دراسة استقصائية حديثة، أن برج بيزا المائل آخذ في التحرك باتجاه معاكس لميلانه، وأن زاوية ميلانه تقل وتميل نحو الاستقامة، وذلك على ما يبدو بفضل أعمال التثبيت.وأظهرت الدراسة، أن مشروع تثبيته ساهم على مدى 11 عاماً في تخفيض انحراف البرج بمقدار 15 بوصة بحلول 2001، وفي 21 عاماً منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سنتيمترات). وفي حين تم تقليل الميلان، فإن البرج الشهير ما زال يتأرجح بمعدل 0.5 ميلليمتر سنوياً، وفقاً لأستاذ الجيوتقنيات نونزيانتي سكويليا من جامعة بيزا.ونجح برج بيزا، الذي يعتبر رمز قوة جمهورية بيزا البحرية في العصور الوسطى، في البقاء صامداً دون أن يتضرر، ونجح في تحاشي تأثيرات 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ 1280م.