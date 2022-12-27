فاجأ طالب لم يتجاوز عمره الـ (١٦ عاماً) زوار معرض الكتاب، الذي أقيم في جدة أخيراً، بوجوده على منصة توقيع الكتب ليوقع إصداره الأول في عمر مبكر، محاطاً بمجموعة من الزائرين للحصول على توقيعه، أسوة بكبار المؤلفين والكتّاب الذين رحبوا به بعد معرفتهم بكونه أصغر مؤلف في المعرض.الواعد صالح فلاح الزهراني، الطالب في الصف الأول الثانوي، اختار أن يشق طريقه في الكتابة من معرض جدة، وأصدر كتابه الأول «كن عالماً»، بعدما نصحه معلمه بتأليف الكتاب، ليشكل مفاجأة لهم خلال زيارتهم للمعرض، ويستعد بكتابين آخرين أحدهما عن الفيزياء.وقال والده فلاح: «تفاجأت أن ابني يحتفظ على جهاز الحاسوب الذي يخصه بكتاب قيد الطبع، أتته فكرة تأليف الكتاب من معلمه ودعمته ليكون صالحاً في بلده، مقبلاً على التعلم والمعرفة».