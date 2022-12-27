أشارت دراسات أنه كلما وجد الشخص صعوبة في النوم فقد يكون ذلك مؤشراً على مشكلات الصحة الذهنية، وإذا كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر، عليك اتخاذ إجراء بشأن ذلك، إنه حالة لا تقبل الاستخفاف. وبحسب موقع «nospensees»، وفقاً لإرم نيوز، هناك عدة أعراض ومؤشرات على تدهور الصحة النفسية تدريجياً وبشكل غير محسوس دائماً تقريباً، كما هو الحال مع بعض مشكلات الصحة الجسدية، وأبرزها:اضطرابات النومالعزلة المستمرةالنزاع المتكرر مع الآخرينالإفراط المتواتر في الأكلالتأخر في ردات الفعل