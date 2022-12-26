أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل نسخة تجريبية من خاصية التشفير من جانب العميل لخدمة البريد الإلكتروني للشركات والمؤسسات، وتتيح الخاصية للشركات استخدام أدوات الشفرة الخاصة بها لتشفير بياناتها قبل إرسالها إلى أجهزة خوادم جوجل.وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن النسخة التجريبية من الخاصية الجديدة متاحة حالياً لعملاء خدمات جوجل ووركسبيس إنتربرايز بلس وإيديوكيشن بلس وإيديوكيشن ستاندرد والتي تسمى عادة جي سويت وتتكون من مجموعة تطبيقات وخدمات مصممة للشركات والمؤسسات.وبمجرد توفير خدمة التشفير من جانب العميل فإنها ستحمي البيانات الموجودة في نص رسالة البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الصور وتكون جوجل غير قادرة على فك تشفير البيانات. في الوقت نفسه لن يتم تشفير عنوان الرسالة ولا الطابع الزمني ولا قائمة المستلمين. ويعد البريد المشفر مفيداً بشكل خاص للشركات التي تريد أن تكون مراسلاتها آمنة ومحمية من مراقبة الآخرين.