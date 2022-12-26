قررت كلية الآداب بجامعة المنصورة في مصر، محاربة الغش في الامتحانات بتفعيل تقنية كاميرات الفيديو على غرار تقنية «فار» المطبَّقة في مباريات كرة القدم. وبحسب «البيان» نقلاً عن «مصراوي»، كشف عميد الكلية الدكتور محمود سليمان الجعيدي، تفاصيل الاعتماد على هذا الأسلوب، موضحاً أنه استغل وجود كاميرات المراقبة بشكل عام داخل قاعات التدريس لمحاربة عمليات الغش.وقال الجعيدي، إنه قرر إضفاء وظيفة جديدة للكاميرات، فبخلاف مهمتها التأمينية، بات يمكن اللجوء إليها لتأكيد أو نفي صحة وقائع الغش التي تشهدها اللجان أثناء الامتحانات.