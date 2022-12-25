تساعد «خرائط قوقل» في الحفاظ على سلامتك أنت أو أحد أفراد أسرتك أو أصدقائك من خلال ميزة مفيدة للغاية، إذ يستخدم التطبيق ميزة تتبع الموقع حتى تتمكن من التأكد من عودة شخص ما إلى المنزل، وكذلك إذا كنت تحاول الالتقاء بشخص في مكان ما.

وينطوي تتبع شخص ما دون إذنه باستخدام «خرائط قوقل» على نوع من انتهاك الخصوصية. ولكن هناك الكثير من الطرق المشروعة لتتبع صديق أو أحد أفراد الأسرة بموافقتهم. وإذا كنت تحاول تتبع صديق شاركك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على «واتساب»، فإن «خرائط قوقل» تسمح بذلك بالتأكيد. ولتتبع شخص ما عبر هذه الخدمة، ستحتاج إلى القيام بأحد الإجراءات التالية:

ـ مشاركة موقع «خرائط قوقل» على «آيفون» و«آيباد»

إذا كنت ترغب في التشارك مع شخص لديه حساب «قوقل»، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال «قوقل».

ثم افتح «خرائط قوقل» على جهازك، واضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر مشاركة الموقع، ثم اضغط على زر مشاركة الموقع. ويمكنك بعدها تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها ومن الذي تريده مشاركتك هذه المعلومات.

كما يمكنك تحديد أي عدد تريده من أسماء جهات الاتصال، وعندما تكون جاهزا، انقر فوق زر «مشاركة» على جهاز «آيفون» الخاص بك، وسيتلقى الأشخاص الذين حددتهم حينها تنبيها لتتبعك.

ـ مشاركة موقع «خرائط قوقل» على أندرويد

لمشاركة موقعك مع جهة اتصال «قوقل»، انتقل إلى «خرائط قوقل» وانقر على صورة ملفك الشخصي، ثم اختر مشاركة الموقع. واضغط بعد ذلك على زر مشاركة الموقع.

وقد تضطر إلى السماح لتطبيق الخرائط بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك في هذه المرحلة. ويمكنك الآن تحديد المدة التي تريد مشاركة موقعك فيها وتحديد كل شخص تريد رؤيته.

ـ مشاركة موقع «خرائط قوقل» على جهاز الكمبيوتر

للأسف، من الممكن فقط مشاركة موقعك المباشر باستخدام جهاز محمول، ولكن لا يزال بإمكانك عرض موقع شخص آخر على إصدار سطح المكتب من «خرائط قوقل»، ويمكنك التوقف عن مشاركة موقعك مع شخص ما عبر سطح المكتب أيضا.