نجحت الهيئة الملكية للعلا في تحويلها إلى واجهة تراثية تاريخية ومواقع سياحية، لاستقبال آلاف الزوار والسياح من الداخل والخارج، الذين سيكونون على موعد للاستمتاع بفعاليات (شتاء طنطورة) الذي تحول إلى كرنفال سنوي ومهرجان يستقطب الكثيرين.

وقال فنان العرب محمد عبده: «يسرني دائماً تقديم العروض في وطني بالمملكة العربية السعودية، وتحمل مشاركتي في مهرجان شتاء طنطورة في العُلا مكانة خاصة بالنسبة لي، ولاسيما بفضل طابعه الفريد الذي يجمع بين التاريخ والحداثة. وأتطلع إلى رؤية جميع المعجبين قريباً وأعدهم بحفل موسيقي مميز».

ومن جانبه، قال الفنان ماجد المهندس: «تلعب الموسيقى دوراً كبيراً في نشر الثقافة. ومشاركتي في مهرجان شتاء طنطورة في العُلا هي فرصة مذهلة لتعزيز المشهد الثقافي والموسيقي المزدهر في المملكة العربية السعودية».

وأضاف: «للعلا مكانة خاصة في قلبي، حيث صورت فيها كليب أغنية «واحش الدنيا» في موقع الحِجر التراثي، وأسعد بعودتي للغناء بها مرة أخرى وسط معجبيني وعشاق الطرب الراقي».

وبدورها، قالت الفنانة أصالة نصري: «يتميز مهرجان شتاء طنطورة بمفهوم استثنائي، ويسعدني أن أكون جزءاً منه وأن أقدم للجمهور حفلاً موسيقياً في هذا الموقع الفريد في العُلا».