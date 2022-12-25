وصفت حاكمة نيويورك كاثي هوكول العاصفة الثلجية التي تضرب غرب الولاية بأنها «تهديد للحياة» و«واحدة من الأسوأ في التاريخ».

وبات التساقط الكثيف للثلوج جزءا من عاصفة شتوية ضخمة تحمل أيضا رياحا عاتية ودرجات حرارة شديدة البرودة في معظم أنحاء الولايات المتحدة.

واجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة، السبت، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وقالت هوكول في إفادة صحفية في وقت متأخر من صباح السبت، إن مطار بوفالو نياغرا الدولي مغلق حتى صباح الإثنين، وبعض الطرق مغلقة خلال يوم عيد الميلاد، وفقا للأسوشيتد برس.

وأضافت أن كل شاحنة إطفاء في بوفالو تقريبا تقطعت بها السبل وعلقت في الثلج اعتبارا من صباح السبت.

ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.

وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر أمس (السبت)، وفقا لموقع «باور أوتج» الإلكتروني.

وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأمريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام، وفقا لرويترز.

وألغيت اليوم نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات «فلايت أوير»، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة أمس الأول.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 16 شخصا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات قياسية سابقة سجلتها في عشية عيد الميلاد من قبل عند 10 درجات تحت الصفر وكان ذلك في عام 1983.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل مدينتا أثينا في ولاية جورجيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا أقل درجات حرارة في اليوم السابق لعيد الميلاد، في حين تنتظر واشنطن العاصمة الطقس الأكثر برودة الذي تشهده في هذا اليوم منذ عام 1989.

وكانت منيابوليس أبرد مكان في البلاد السبت، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر.

ودفع الطقس القاسي السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة، بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين.