كشفت بيانات غير عامة من لجنة الصحة الوطنية في الصين إصابة نحو 37 مليون شخص بفايروس كورونا يوميا.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» إلى أنه في أول 20 يوما من شهر ديسمبر، أصيب نحو 248 مليون مواطن بالفايروس في الصين، ما يقرب من 18% من السكان.

ويعتقد كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات MetroDataTech تشين تشين، أن الموجة الحالية من «كوفيد-19» في الصين، ستبلغ ذروتها بين منتصف ديسمبر ونهاية يناير في معظم المدن.

وفي وقت سابق، أفيد أن الصين قد تواجه ذروة في حالات الإصابة بفايروس كورونا في أوائل يناير، ويعتقد أن ذروة الإصابة في البلاد ستكون في بداية شهر يناير.

وتوقع أستاذ علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ بن كاولينغ، أن بعض المدن مثل بكين، قد تجاوزت الذروة بالفعل.