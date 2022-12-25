قتلت وأصابت مراهقة أردنية 5 من أفراد عائلتها، وألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض عليها في محافظة إربد، بتهمة قتل 3 منهم وإصابة اثنين.وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد عن فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، أطلقت النار على أفراد أسرتها من سلاح ناري (بومبكشن)، إثر خلافات عائلية، ونتج عن الحادثة 3 وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم .