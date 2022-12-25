وجد خبراء استجوبوا 730187 مشاركاً من 63 دولة، أن الأشخاص في منتصف مرحلة البلوغ يكافحون للحصول على 7 ساعات من النوم كل ليلة. لكن بعد بلوغهم الـ53، بدأت الأمور تتحسن. وبحلول منتصف الستينيات من العمر، ينامون في المتوسط أكثر من 7 ساعات في الليلة.وقاد الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، باحثون في جامعة لندن، وجامعة إيست أنجليا، وجامعة ليون في فرنسا. وجد الفريق أن الناس ينامون ما يزيد قليلاً على 7 ساعات في الليلة في المتوسط، وتنام النساء 7.5 دقيقة أطول من الرجال.ونام أصغر المشاركين (19 عاماً) أكثر من غيره، لما يقرب من 7.4 ساعة في الليلة في المتوسط. ووفقاً للبيانات، انخفضت ساعات النوم بعد ذلك خلال العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر، إلى 6.9 ساعة، قبل أن تصل إلى مرحلة الثبات.وكشف التحليل أنه عند سن 53 بدأ النوم في الزيادة مرة أخرى، وهذا حدث لكل من الرجال والنساء في مختلف البلدان.ووجد الفريق «ارتباطاً واضحاً» بالحصول على 7 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة وأداء الذاكرة لمن هم في سن 53 عاماً أو أكثر.