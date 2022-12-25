كشفت عينا إحدى النساء للأطباء أنها مصابة بسرطان معدة مميت، أدى إلى وفاتها لاحقاً.وقال الأطباء: إن المرأة البالغة من العمر 52 عاماً عانت من آلام في المعدة لمدة 3 أسابيع، ورأوا بياض عينيها يتحول إلى اللون الأصفر قبل أن تطلب المساعدة الطبية، وفقاً لروسيا اليوم.وكتب المسعفون الذين يعملون في الولايات المتحدة والهند، في مجلة Cureus للعلوم الطبية، أن المرأة كانت مريضة، ولم تكن لديها شهية للطعام وشعرت بالتعب أكثر من المعتاد.وكشفت الفحوصات أنها كانت مصابة بسرطان معدة مميت يسمى السرطانة الغدية المعدية.ومن المرجح أن يكون علاج سرطان المعدة ناجحاً إذا كان السرطان في المعدة فقط، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). ولكن، في هذه الحالة، نما سرطان المرأة كثيراً لدرجة أنه انتشر إلى أمعائها ما جعله غير قابل للشفاء.