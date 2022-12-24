أعلن وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا اليوم (السبت) أن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار كوفيد-19 إلزاميا بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلند.

وأوضح الوزير أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد أو كانت اختباراتهم إيجابية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مطلع ديسمبر الحالي من أن جائحة كورونا لم تنته بعد. وفي حين يتمتع ما لا يقل عن 90% من سكان العالم بمناعة نسبية، لفت مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسيوس إلى وجود «مكامن خلل في المراقبة والفحوصات وتحديد المجين والتطعيم، مما يوفّر الظروف المثالية لبروز متحور جديد مقلق قد يتسبب بنسبة وفيات كبيرة».