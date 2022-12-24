أكد محافظ القاهرة خالد عبدالعال، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق، الذي شب بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي، وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات ويجري إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق، والوقوف على ملابساته.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر؛ نتيجة كسر ماسورة غاز.

وعلى الفور، انتقل لموقع الحادثة محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسؤولو شركة الغاز وشركات المرافق. وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.